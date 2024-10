Ein Siegel der Polizei klebt am Eingang zu einer Bar in Göppingen. Bei Schüssen in der Bar in der Innenstadt starb in der Nacht ein Mann, zwei weitere Menschen wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Polizei fahndet nach dem mutmaßlichen Täter. (zu dpa: «Sicherheitskreise: Opfer von Göppingen stammen aus Syrien»)

Foto: Christian Wiediger/DPA