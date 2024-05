Sicherheit im Fokus – Tipp: Reifencheck vor der Urlaubsfahrt

Bevor es mit dem Auto in den Urlaub geht, stehen noch ein paar Checks an. Zum Beispiel sollte man den Reifen ein wenig Aufmerksamkeit widmen.

Anzeige

SP-X/Breuberg. Die Pfingstferien stehen an und viele Menschen nutzen die Gelegenheit, um mit dem Auto in Urlaub zu fahren. Vor der Tour sollten Autofahrer aus Sicherheitsgründen jedoch ein wenig Zeit in den Check ihres Fahrzeugs investieren. Neben der Kontrolle von Kühl- und Wischwasser, dem Ölstand sowie der Batterie rät Reifenhersteller Pirelli zu einer gründlichen Inspektion der Reifen. Dazu zählt zum einen die Überprüfung des Reifenfülldrucks am kalten Reifen. Falscher Fülldruck erhöht den Verschleiß und hat negative Auswirkungen auf Grip, Rollwiderstand und Spritverbrauch. Vor einer Urlaubsfahrt mit viel Gepäck sollte man den Fülldruck an den Beladungszustand des Fahrzeugs anpassen. Zum anderen empfiehlt Pirelli die Profiltiefe und die Reifen auf Schnitte, Risse, Fremdkörper oder fehlende Profilblöcke zu überprüfen. Reifen mit Beschädigungen sind ein Sicherheitsrisiko.

Bevor es mit dem Auto in den Urlaub geht, rät Reifenhersteller Pirelli zu einer gründlichen Inspektion der Reifen Foto: Pirelli

Elfriede Munsch/SP-X