Shin A-Lam bricht nach Fecht-Eklat in Tränen aus

Die Südkoreanerin Shin A-Lam ist in Tränen ausgebrochen. Britta Heidemann hatte zuvor im Degen-Halbfinale einen Last-Second-Treffer gesetzt und damit das Duell mit 6:5 nach «Sudden Death» für sich entschieden. Die Südkoreaner protestierten daraufhin wütend.

Shin A-Lam bricht in Tränen aus.

Foto: Marius Becker – DPA

Ihrer Meinung nach war die Zeit schon abgelaufen. Bei einem Gleichstand hätte Shin A-Lam das Fecht-Finale den Regeln entsprechend erreicht und die Leverkusenerin nur um Bronze kämpfen können. Es folgten quälende Minuten, in denen die Jury diskutierte. Als der Entscheid pro Heidemann gefallen war, brach in Shin A-Lam in Tränen aus und kauerte noch lange auf der Planche.