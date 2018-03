SG Soonwald setzt auf Konter und Kampf

Kein Teaser vorhanden

Beim 0:4 in Mendig (rechts mit Torschütze Thorsten Bolz) hatte die SG Soonwald um Kapitän Michael Kaiser keine Chance. Gegen Oberwinter würde sich Soonwald per Heimsieg auf jeden Fall retten.

Foto: Andreas Walz

Zwei Punkte beträgt der Soonwälder Vorsprung auf Rheinböllen: Ein Sieg gegen Oberwinter – und die SG bleibt Bezirksligist. Das würde sie natürlich auch sein, wenn Rheinböllen nicht in Höhr gewinnt. Ins Gras beißen müsste Soonwald bei einer eigenen Niederlage – und bei einem Rheinböllener Sieg. Welche Variante gibt es noch? Antwort: Die pikanteste, wenn Rheinböllen gewinnt und Soonwald unentschieden spielt. Dann hätten beide Klubs 30 Punkte – und würden am 2. oder 3. Juni ein Entscheidungsspiel um die direkte Rettung bestreiten.

"Uns stehen alle Optionen offen", sagt SGS-Interimstrainer Jürgen Kiefer vor den wichtigsten 90 Minuten der Saison. Zwischenstände – vor allem von Rheinböllen – interessieren Kiefer nicht: "Wir setzen nicht überall Spione hin. Wir sind auf uns selbst gestellt und können sowieso nicht beeinflussen, was auf den anderen Plätzen passiert."

Seinen Spieler wird Kiefer mit auf den Weg geben, was "mein Lehrmeister Horst-Dieter Müller uns früher immer gepredigt hat: Der innere Schweinehund muss überwunden werden. Die Spieler müssen den letzten Tropfen Kraft, den sie noch haben, opfern, damit wir in der Klasse bleiben". Dass der Tabellendritte Oberwinter (zwei Punkte hinter Mendig, ein Zähler hinter Emmelshausen) noch Meister werden kann und voll auf Sieg spielen wird, passt Kiefer: "Oberwinter muss gewinnen, das kann uns nur entgegen kommen." Kiefer setzt auf Konterfußball und großen Kampf: "Genau von diesen zwei Dingen lebt doch unsere SG schon immer." Um die Soonwälder Aufstellung macht Jürgen Kiefer noch ein großes Geheimnis. Mit seinem Bruder Christian tüftelt er an der bestmöglichen Elf, am Freitag hörte sich das Duo auch die Meinung des Spielerrats an. "Es kann Umstellungen geben", sagt Kiefer. Zumindest auf der Ersatzbank dürften die zuletzt fehlenden Peter Müller und Marcin Czarnecki sitzen.

Pech für Soonwald: Oberwinter ist top drauf, hat zuletzt fünf Siege in Serie gefeiert. "Ich bin der Überzeugung, dass sich an der Spitze noch etwas verändern wird", glaubt Oberwinters Trainer Thomas Lopez fest daran, dass sich sein Team noch verbessern kann. bon