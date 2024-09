SG Hüffelsheim – SG Meisenheim 5:0 (3:0)

Anzeige

SG Meisenheim/Desloch/Lauschied: Körner – Schneider, Mau. Lörsch (36. P. Mohr), Hill – Wurdel (68. Schmidt), Höft, Maurer, Bock – Fach, Praß (77. Edinger) – Giselbrecht (68. Secker).

Schiedsrichter: Klewitz (Nierstein).

Zuschauer: 350.

Tore: 1:0 El-Haiwan (7.), 2:0 Reidenbach (31.), 3:0 Reidenbach (42.), 4:0 Reidenbach (52., Elfmeter-Nachschuss), 5:0 Lind (79.).

Zeitstrafe: Praß (51.).

Besonderheit: Körner hält Foulelfmeter von Reidenbach (52.).

Beste Spieler: El-Haiwan, Reidenbach, Hermann, Mörbel – Körner.

So geht's weiter: Die SGH spielt am Mittwoch, 19 Uhr, im Verbandspokal gegen den VfR Baumholder und in der Landesliga am Sonntag, 15 Uhr, beim TSC Zweibrücken, die SGM am Donnerstag im Verbandspokal beim TuS Mörschied und in der Liga am Sonntag, 15 Uhr, gegen die SG Rieschweiler.