SG Feldkirchen will im "Finale dahoam" siegen

Kein Teaser vorhanden

Im Viertelfinale (Kreisliga A/B) siegte der A-Ligist SG Feldkirchen (rote Spielkleidung) beim B Nord-Klub CSV Neuwied deutlich mit 7:0. Gegen Ahrbach wird es Finale sicher schwerer für den Vizekreismeister.

Foto: Jörg Niebergall

Um 18 Uhr treffen im Finale der C- und D-Klassen die SG Wienau/Marienhausen und der SV Roßbach/Verscheid II aufeinander. Die SG Wienau feierte in dieser Saison neben der Meisterschaft in der Kreisliga C Südost schon den Gewinn der Hallenkreismeisterschaft. Nun sollen such noch der Pokalsieg und die Kreismeisterschaft folgen. Die Mannschaft von Trainer Manfred Kronimus geht als Favorit in die Partie gegen die Oberligareserve aus Roßbach, die ihrerseits aber ebenfalls Meisterschaft (in der Kreisliga D Nordwest) und Aufstieg bejubeln konnte. Zudem sind die Roßbacher in dieser Saison bislang ungeschlagen.

Um 20 Uhr wir das Endspiel der A- und B-Klassen zwischen der gastgebenden SG Feldkirchen/ Hüllenberg und der SG Ahrbach/ Girod/Heiligenroth angepfiffen. Die Ahrbacher beendeten die Saison in der Kreisliga B Süd nach 24 Siegen in 26 Spielen souverän auf dem ersten Platz. Dementsprechend ernst nimmt der Feldkirchener Trainer Michael Schröder den Gegner: "Wir sehen Ahrbach nicht als B-Ligist, die Mannschaft hat sicherlich A-Klassen-Format." Feldkirchen landete nach einer tollen Saison in der Kreisliga A auf dem zweiten Platz und möchte die Spielzeit mit dem Pokalsieg krönen. "Wir haben in der gesamten Saison nur zwei Mal verloren, der Meister aus Rheinbreitbach hingegen fünf Mal. Wir sind richtig heiß auf das Pokalfinale, denn wir wollen endlich auch mal etwas in den Händen halten." Schröder kann und will es mit seiner Mannschaft im "Finale dahoam" besser machen als der FC Bayern. Daniel Korzilius