SG Eich will Mendig/Bell ein Bein stellen

Kein Teaser vorhanden

Auf Augenhöhe mit den Topteams ist die SG Eich/Nickenich/Kell (schwarze Trikots) derzeit sicherlich nicht. Das Schlusslicht hofft dennoch auf ein Erfolgserlebnis im Heimspiel gegen Titelaspirant Mendig/Bell.

Foto: Andreas Walz

"Das muss kein Nachteil sein", sagt der Eicher Trainer Jürgen Krayer. "Das Schöne am Fußball ist, dass du nie weißt, wie es ausgeht. Insofern werden auch viele Zuschauer an den Platz kommen, um uns zu unterstützen." Krayer hat auch die Konkurrenz im Auge: "Immendorf hat es uns zuletzt vorgemacht. Und durch dieses 1:1 liegt der größere Druck sicher auf den Schultern der Mendiger." Und so glaubt Krayer an den nötigen Überraschungssieg – auch, wenn mit Sascha Herschbach und Paul Meißner zwei Stammkräfte fehlen werden. "Läuferisch, spielerisch und taktisch machen wir derzeit viel richtig, aber die Chancenverwertung muss besser werden. Und der Glaube, das Spiel zu gewinnen, muss vorhanden sein", so der Eicher Coach.

Chancenverwertung ist auch das Schlüsselwort an der Mendiger Brauerstraße. Eintracht-Trainer Wolfgang Müller macht aus der Not und dem Verlust der Tabellenspitze eine Tugend: "Die Situation hat sich grundlegend geändert. Wir werden Druck ausüben, Emmelshausen muss fünf Spiele gewinnen. Jetzt dürfen sie sich keinen Patzer mehr erlauben." Müller geht sogar so weit, dass er sagt, dass "der Punkt gegen Immendorf in der Endabrechnung noch viel wert sein wird."

Wert legt Müller auf die Kaltschnäuzigkeit in der Offensive, die zuletzt fehlte. "Ich werde die Last und die Bürde aber nicht auf die Schultern meiner Spieler legen. Aber jetzt sind auch Nerven wie Drahtseile gefordert." Verzichten muss Müller weiter auf Routinier Thorsten Bolz und nun auch wieder auf Christian Müller. Der bestritt gegen Immendorf das erste Spiel nach seiner Verletzung, traf als Joker zum 1:1 und verletzte sich – wie erst Tage danach festgestellt wurde – am Knie. Diagnose: Kreuzbandriss. "Das sind Dinge, die musst du erst mal wegstecken", so Müller. "Ich glaube aber weiter fest an Dinge, die machbar sind. Es ist nicht so, dass bei uns Sand im Getriebe wäre." dag