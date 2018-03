SG Ahrbach zieht in die zweite Runde ein

Kein Teaser vorhanden

Sebastian Linz (schwarzes Trikot) sorgte am Sonntag mit seiner SG Heiligenroth/Ahrbach/Girod-Kleinholbach mit dem Einzug in die zweite Runde des Rheinlandpokals gegen den klassenhöheren SV Rheinbreitbach für eine erfreuliche Überraschung. Foto: Michael Wallrath

VfB Niederdreisbach – TuS Montabaur. Nach 23 Minuten wurde die Partie beim Stand von 0:0 wegen einer schweren Verletzung des VfB-Keepers Pierre Zeitz abgebrochen. Bis dahin hatten die Kreisstädter schon zwei gute Gelegenheiten durch einen Kopfball Dominic Reuschs und eine Ecke Mathias Winceks auf ihrem Konto, die Zeitz glänzend vereitelt hatte. Nach der Unterbrechung wollte der A-Ligist nicht mehr weiterspielen, woraufhin Schiedsrichter Jean-Luc Behrens das Spiel abbrach. "Ich gehe davon aus, dass wir in der nächsten Runde sind. Aber das muss die Spruchkammer entscheiden", so TuS-Präsident Jörg Nicolaus.

SG Meudt – SG Weitefeld-Langenbach/Friedewald 1:4 (0:1). Die Weitefelder gingen bei dem A-Ligisten vor 120 Zuschauern zwar durch Thomas Ross früh in Führung (6.), taten sich dann aber lange Zeit schwer. So scheiterte Julian Aguilar per Foulelfmeter am stark parierenden Meudter Schlussmann Christopher Keller (18.). Erneut Ross brachte die Gäste mit seinem zweiten Tor (47.) dann endgültig auf die Siegerstraße, Joshua Weller (62.) erhöhte auf 3:0. Kevin Haas verkürzte zwar auf 1:3 (70.), doch Kevin Lopata stellte in der Schlussminute den alten Abstand wieder her (89.). "Wir haben nicht gut gespielt und gegen keineswegs überragende Weitefelder nur wenig von dem umgesetzt, was wir uns vorgenommen hatten", bilanzierte Meudts Trainer Egid Hannappel.

SG Heiligenroth – SV Rheinbreitbach 2:1 (0:1). Im Duell der beiden Aufsteiger eliminierte der gastgebende A-Ligist den Bezirksligisten verdient. Zwar legte der SV durch Christian Thyssens Strafstoß vor (30.), doch Boris Fasel (65., Foulelfmeter) und Jan Lohr (83.) drehten den Spieß für die Elf von Jens Dötsch um. "Wir sind für unsere Laufbereitschaft belohnt worden", so der SG-Coach. stn, ot