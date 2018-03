SG 06 geht selbstbewusst ins erste Auswärtsspiel

Kein Teaser vorhanden

Anis Saidi (links) deutete im Auftaktspiel gegen den SV Roßbach/Verscheid an, wie wertvoll der Siegener Neuzugang in dieser Saison noch für die SG 06 Betzdorf sein kann. Beim 1:0-Sieg hielt er als "Sechser" die Gegner auf. Foto: Jürgen Vohl

Mit dem Gegner haben die Betzdorfer noch eine Rechnung offen. In Gonsenheim verlor die SG 06 zum Auftakt der vergangenen Saison mit 1:3 – es war die erste von elf Auswärtspleiten. Die Schwäche auf fremden Plätzen ließ die Mannschaft von Günter Borr lange Zeit um den Klassenverbleib bangen, entsprechend fordert der Trainer jetzt: "Das müssen wir ändern." Allerdings hat die SG 06 seit dem Oberligaaufstieg 2008 ihr erstes Gastspiel jeweils verloren.

Und so ist sich Borr auch sicher, dass die Begegnung in Gonsenheim ein "ganz schweres Spiel" wird, vor allem, weil der Gegner seine Auftaktpartie beim 1. FC Saarbrücken II mit 1:3 verloren hat. Der SV gab in Rufat Dadachev seinen erfolgreichsten Torschützen (14 Treffer) der Vorsaison an den 1. FC Kaiserslautern ab, zudem wechselte Nenad Simic zum TSV Schott Mainz. Trainer Aydin Ay ist neu in Gonsenheim und wird mit seinem Team alles daran setzen, die Heimpremiere zu gewinnen.

Bei den Betzdorfern hatte zuletzt von den Neuen einzig Anis Saidi den Sprung in die Startelf geschafft. Doch auch die anderen Neuzugänge hinterließen beim 4:1-Testspielsieg unter der Woche gegen Germania Salchendorf – zur Vorbereitung auf die Partie in Gonsenheim auf Kunstrasen – einen guten Eindruck. Bayram Basyigit erzielte gleich drei Tore, zudem traf Sven Baldus. Da auch Sebastian Zimmermann und Philipp Böhmer nach ihren Blessuren aus dem Spiel gegen Roßbach wieder zur Verfügung stehen, hat Borr die Auswahl.

Entsprechend verbreitet der Trainer vor dem ersten Auswärtsauftritt seiner Elf in dieser Saison auch Zuversicht: "Wenn wir unsere Bestform bringen, sind wir in der Lage, solche Mannschaften zu schlagen. Wir bewegen uns auf Augenhöhe mit Gonsenheim." Über die Gründe der schwächeren zweiten Hälfte gegen Roßbach hat der Trainer intensiv mit seinen Spielern gesprochen, nun soll die Mannschaft an diesem Sonntag Taten folgen lassen. Und Borr gibt sich durchaus kämpferisch. "Wir werden uns mit Sicherheit nicht am Gegner orientieren", sagt der Trainer und liefert die Erklärung gleich mit: "Wenn man erfolgreich sein will, muss man auch selbstbewusst sein."

Von unserem Redakteur Oliver Treptow