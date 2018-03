SG 06 70 Minuten gegen FCK stark

Kein Teaser vorhanden

Der Betzdorfer Stefan Peters (links) hatte wie seine Mannschaftskameraden gegen den 1. FC Kaiserslautern einen schweren Stand. Doch die Gastgeber hielten lange Zeit gut mit und brachen erst am Ende ein.

Foto: Jürgen Vohl

Die Gastgeber mussten vor dem Spiel weitere Rückschläge hinnehmen: Niklas Utsch fehlte weiterhin, und Moritz Brato verletzte sich am selben Tag beim Schulsport und fällt mit einem Bänderriss für den Rest der Saison aus. Die erneut umgebaute Elf der SG 06 sah sich von Beginn an in der Defensive, Torwart Sebastian Kahlke verhinderte zunächst das 0:1 nach einem Kopfball (13.). Doch drei Minuten später war er nach einem Missverständnis in der Abwehr erstmals geschlagen.

Die Betzdorfer kamen aber langsam besser in die Begegnung und durch Temel Uzun nach Pass von Joshua Brenner zur ersten gefährlichen Aktion (30.). Die Gastgeber agierten mutiger und setzten das auch nach der Pause fort. Uzun schoss nach Vorlage von Julius Otterbach noch knapp vorbei (41.), traf dann aber doch nach Vorarbeit von Brenner aus zwölf Metern zum Ausgleich (50.).

Danach ging die Partie munter rauf und runter. Nach einer zu kurz abgewehrten Ecke trafen die Gäste zum 2:1 (60.). Stefan Peters verzog kurz darauf knapp (62.), und Uzuns Schuss aus zwölf Metern klärte ein Abwehrspieler im letzten Moment (67.). Als die SG 06 zu weit aufgerückt war, kam der Gast zum entscheidenden 3:1 (70.). "Bis dahin haben wir gut Paroli geboten, Hut ab vor der Leistung meiner Mannschaft", sagte Lindlein, der anschließend mit ansehen musste, wie der FCK noch zu drei weiteren Toren kam (71., 74., 78.). Lindlein gab sich kämpferisch: "Jetzt können wir uns zwei Tage pflegen, und danach folgen fünf Endspiele für uns." ot

Betzdorf B: Kahlke – Pfeifer, Döbbelin, Bommer, Schütz (70. Schäfer) – Otterbach, Jashari (73. Freudenberg), Stark (73. Heidrich), Brenner – Peters (73. Keller) – Uzun.