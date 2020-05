Turnier in Mitte der Saison

SFS und Shanghai gewinnen Overwatch League May Melee

San Francisco ist wieder oben auf: Nach dem Weggang zweier wichtiger Spieler konnte der Vorjahresmeister der Overwatch League auch das May Melee in der Region Nordamerika für sich entscheiden. In der asiatischen Region gelingt Shanghai eine kleine Sensation im Finale.