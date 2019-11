Keine Villa

Horst Haitzinger (80) lebt in einem Reihenhaus irgendwo im Norden von München. Eine Wohnung hat er für sich und seine Frau hergerichtet, übern Flur liegt die zweite kleine Wohnung: sein Atelier. Wir besuchen den legendären Karikaturisten aus einem Grund, der für all seine Fans ein trauriger ist: Horst Haitzinger will den Zeichenstift niederlegen. Am 30. November erscheint seine letzte Karikatur in unserer Zeitung.