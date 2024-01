Service mit Zukunft – Ratgeber: Das digitale Verkehrsamt

SP-X/Köln. Früher war nicht alles besser. Vielleicht das Wetter, Behördengänge aber bestimmt nicht. Denken wir nur an den zeitfressenden Prozess der Fahrzeugzulassung. Das dauert teilweise Stunden in überfüllten Warteräumen beim örtlichen Verkehrsamt. Am 1. September 2023 “öffnete” die digitale Zulassungsstelle i-Kfz für Privatpersonen und Händler im Internet. Über die Onlineseite des Bundesverkehrsamtes (www.bundesverkehrsamt.online) können Fahrzeuge nun unbürokratischer und auch günstiger zugelassen werden.

Aktuell aber hakt der Service gewaltig. Mit Beginn des Jahres 2024 wurde das i-Kfz-Portal in mehreren Bundesländern wegen technischer Probleme und schwerwiegender Sicherheitslücken wieder teilweise vom Netz genommen. Angeblich kam es in Nordrhein-Westfalen zu einem Hackerangriff. Bei bis zu zwei Drittel aller Zulassungsstellen in Deutschland soll die digitale Zulassung derzeit nicht mehr funktionieren. Das KBA bemüht sich fieberhaft, die nötigen Anpassungen vorzunehmen. Wie lange das dauert, ist fraglich. Bis wieder alles läuft, bleibt vielen Autofahrern der mühsame Weg zur Zulassungsstelle leider nicht erspart.

Dabei ist die vereinfachte, onlinebasierte Fahrzeugzulassung ein echter Fortschritt und der richtige Weg in die Digitalisierung. Das Verfahren ist verständlich, unbürokratisch und vollständig automatisiert. Neben normalen Kennzeichen können auch Saison- und Kurzzeitkennzeichen beantragt werden, zudem Nummernschilder für Oldtimer, E-Fahrzeuge, Traktoren, Motorräder und Leichtkrafträder.

Die Online-Zulassung erfolgt über die Webseite der Verkehrsbehörde. Dafür sind ein paar Voraussetzungen notwendig. So braucht der Antragsteller einen aktuellen Personalausweis (nPA) mit aktivierter Onlinefunktion (eID). Alternativ einen elektronischen Aufenthaltstitel (eAT) mit PIN-Code. Dazu ein Lesegerät oder ein Smartphone mit NFC-Chip und der kostenlosen Ausweis-App 2.

Für die Verifizierung des Fahrzeugbriefes (Zulassungsbescheinigung Teil II) ist jetzt noch ein Sicherheitscode notwendig. Dieser befindet sich seit 2015 hinten auf dem Fahrzeugbrief und muss für die Onlinezulassung freigerubbelt werden. Wer sich über seinen onlinefähigen Personalausweis im Portal anmeldet, muss anschließend die geforderten Daten in die Maske eintragen. Dazu gehören unter anderem die Fahrzeug-Identifikationsnummer, der Sicherheitscode, das Datum der letzten HU, der Nachweis der Versicherung (eVB-Nummer) und die aktuelle Kontoverbindung. Dann wird ein Kennzeichen ausgewählt, Wunschkennzeichen lassen sich im Vorwege reservieren. Die Kennzeichen muss man dann wie früher selbst anfertigen lassen.

Der Zulassungsbescheid, die Fahrzeugpapiere sowie die Plaketten werden nach Bezahlung per Post zugeschickt. Das dauert in der Regel zwei bis drei Werktage. So lange muss man allerdings nicht warten, sondern kann direkt losfahren. Als Nachweis für die ersten zehn Tage reicht der digitale Zulassungsbescheid.

Die Verfahren für Ummeldung und Abmeldung funktionieren ganz ähnlich. Auch die Wiederzulassung und die Außerbetriebsetzung eines Fahrzeugs funktionieren mit i-Kfz in Zukunft digital und vollautomatisch. Im Service-Portal für Kfz-Zulassung der BVA sind alle Schritte gut erklärt, auch in Form von verständlichen Videos.

Preislich lohnt sich der Weg ins Internet allemal. Die Gebühren sind bundesweit einheitlich und deutlich günstiger als bisher. Eine Online-Neuzulassung zum Beispiel kostet 16,30 Euro, die Zulassungsstelle verlangt aktuell 30,60 Euro. Insgesamt also ein Service mit Zukunft. Wenn er denn wieder funktioniert.

Tomas Hirschberger/SP-X