In der Nacht vom 26. auf den 27. November 2020 entwendeten unbekannte Täter an mindestens sieben geparkten PKW die beidseitigen elektrisch beheizbaren Außenspiegel.

Die Tatorte befinden sich in der Mühlenstraße, der Höhrer Straße und am Rheinparkplatz von Vallendar. Täterhinweise sind bislang nicht bekannt. Die Polizei bittet daher, verdächtige Wahrnehmungen in dem genannten Zeitraum der PI Bendorf unter 02622 – 94020 mitzuteilen.



