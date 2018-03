Aus unserem Archiv

New York

Serena Williams bleibt bei den US Open der Tennisprofis im Rennen um ihren vierten Titel. Die Amerikanerin gewann in New York souverän mit 6:3, 6:4 gegen die einstige Weltranglisten-Erste Ana Ivanovic aus Serbien und zog ins Viertelfinale ein. Die lange verletzte Williams ist diesmal nur an Nummer 28 gesetzt und trifft nun auf Anastasia Pawljutschenkowa. Die Russin besiegte die vorjährige French-Open-Siegerin Francesca Schiavone aus Italien mit 5:7, 6:3, 6:4.