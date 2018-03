Aus unserem Archiv

Melbourne

Titelverteidigerin Serena Williams hat die Australian Open zum fünften Mal gewonnen. Sie übernimmt in der Titel- Rangliste damit Platz zwei hinter Margaret Smith Court. Williams stoppte in Melbourne die Erfolgsserie von Rückkehrerin Justine Henin. Mit 6:4, 3:6, 6:2 triumphierte Serena Williams. Sie streicht ein Preisgeld von gut 1,9 Millionen Dollar ein. Die mit einer Wildcard in das Grand-Slam-Turnier gestartete Belgierin Henin bekommt halb so viel.