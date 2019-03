Der Nationaltrainer des nächsten deutschen Gegners ist ein guter alter Bekannter: Serbiens Mladen Krstajic spielte früher für Werder Bremen und Schalke 04. Mit dem einen oder anderen Bundesliga-Spieler hat er trotzdem ein Problem.

Wolfsburg (dpa). Erst am Schloss und am VW-Tor vorbei. Und dann auf der Höhe der Autostadt links abbiegen. Den Weg vom Mannschaftshotel zum Stadion kennt Mladen Krstajic in Wolfsburg noch ...