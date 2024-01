Sepp Maier wünscht sich Denkmal für Beckenbauer

Beim FC Bayern und der Nationalelf waren Franz Beckenbauer und Sepp Maier lange Weggefährten. Der frühere Torwart hofft auf eine bleibende Erinnerung an den Fußball-Kaiser.

ARCHIV – Sepp Maier und Beckenbauer waren jhrelang Teamkollegen beim FC Bayern und in der Nationalmannschaft. Foto: Karl-Josef Hildenbrand/dpa

München (dpa) – Franz Beckenbauers langjähriger Teamkollege Sepp Maier hat sich dem Werben um ein Denkmal für die gestorbene Fußball-Legende angeschlossen.

«Ein Denkmal hat Franz in jedem Fall verdient, er hat als Spieler, Trainer und Funktionär so viel für den deutschen Fußball getan», schrieb der frühere Torwart des FC Bayern München und der Nationalmannschaft in einem Beitrag für den «Kicker».

Die mögliche Statue für Bayern-Ikone Beckenbauer solle ihren Platz am besten neben dem Denkmal für Stürmerlegende Gerd Müller vor der Münchner Allianz Arena finden. «Wie gerne würde ich mit beiden noch mal ein Bier trinken, aber jetzt bin nur noch ich übrig», schrieb Maier.

Der 79-Jährige und Beckenbauer waren jahrelang Teamkollegen beim FC Bayern und in der DFB-Auswahl. Beckenbauer, der oft als Lichtgestalt des deutschen Fußballs bezeichnet wurde, war am Sonntag im Alter von 78 Jahren gestorben.

«Franz wurde „Kaiser“ genannt, oder auch „Lichtgestalt“, Begriffe, die er im Inneren abgelehnt hat. Im Grunde seines Herzens ist er immer der Gleiche geblieben», betonte Maier und schrieb: «Menschen wie Franz gibt es nur ganz selten. Mach’s gut, mein Freund!»