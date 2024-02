Plus Seniorenbeirat: vielfältige Angebote aus unterschiedlichen Lebensbereichen Der Seniorenbereit der Verbandsgemeinde (VG) Kirchberg besteht aus zwölf Mitgliedern und zwei Ersatzmitgliedern.

Diese bieten zweimal monatlich, an jedem ersten und dritten Dienstag im Monat, eine Sprechstunde an, zu der Senioren, aber auch deren Angehörige kommen und sich beraten lassen können. So verfügt der Beirat über ein großes Netzwerk, kann weitervermitteln, kennt die richtigen Ansprechpartner. Aber die Mitglieder machen auch selbst Angebote. So gibt ...