Sendungen waren Straßenfeger

Clemens Wilmenrod, eigentlich Carl Clemens Hahn (1906 bis 1967), wurde in Oberzeuzheim geboren und wuchs in Willmenrod (VG Westerburg) auf. Der Schauspieler, der Engagements in Ost- und Westdeutschland hatte, trat auch in mehreren Filmen auf. Er war also kein Koch, aber ein guter Entertainer.