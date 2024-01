Seminar beginnt am 19. Januar

Das „Seminar zur Qualifizierung ehrenamtlicher Hospizhelfer für die Begleitung von Schwerstkranken, Sterbenden und deren Angehörigen“ ist eine Gelegenheit, sich mit sich selbst und dem eigenen Leben zu beschäftigen – und dann vielleicht andere Menschen zu begleiten, bei ihrer Auseinandersetzung mit dem Leben und allem, was dazugehört, also auch mit dem Sterben. Voraussetzung für die Teilnahme ist das aber nicht. Das Seminar beginnt am Freitag, 19. Januar.

An 15 Abenden lernen die Teilnehmer etwas über die Krisen und Veränderungen im eigenen Leben, Distanz und Nähe, über Kommunikation, häusliche Pflege, die Möglichkeiten der Palliativmedizin oder warum es für Sterbende so wichtig ist, ihre Beziehungen zum Abschluss zu bringen. Weitere Informationen und Anmeldungen gibt es beim Verein Hospizdienste, per E-Mail info@Hospiz-Limburg.de oder am Telefon, 06431/3369. Natürlich können sich an diese Adresse auch alle Menschen wenden, die Kontakt zu den ehrenamtlichen Begleitern der Hospizdienste aufnehmen wollen – sie sind rund um Limburg und in Diez im Einsatz. red