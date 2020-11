Kapstadt

Regel zum Testosteron-Limit

Semenya will Gerichtshof für Menschenrechte anrufen

Caster Semenya will nach Angaben ihres Anwalts in ihrem langjährigen Rechtsstreit nun auch noch vor den Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte in Straßburg ziehen. Der Jurist Greg Nott gab in seinem Statement aber keinen Zeitpunkt bekannt.