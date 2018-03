Aus unserem Archiv

Schwerin

Mecklenburg-Vorpommerns Regierungschef Erwin Sellering hat nach dem Wiedereinzug der Rechtsextremisten in den Schweriner Landtag Hilfe für ein NPD-Verbot eingefordert. Eine ganz wichtige Unterstützung wäre, wenn die westlichen Länder helfen würden, die NPD zu verbieten, sagte Sellering in den ARD-«Tagesthemen». Die NPD erreichte Hochrechnungen zufolge rund sechs Prozent der Stimmen. Mit Blick auf den hohen Einsatz des Landes gegen Rechtsextreme sagte Sellering in Richtung der übrigen Länder. «Da führen wir ein bisschen einen Stellvertreterkrieg.»