Schwerin

Vor Beginn der Sondierungsverhandlungen über die künftige Koalition in Mecklenburg-Vorpommern hat Ministerpräsident Erwin Sellering den Kurs der Linken in seinem Land gewürdigt. Die Linke sei auf Bundesebene und in vielen Bundesländern eine chaotische Truppe, sagte er dem «Hamburger Abendblatt». Aber man müsse schon anerkennen, dass Helmut Holter und diejenigen, die mit ihm in den Landtag einziehen, zu den Realpolitikern in der Linkspartei gehörten. Sellering, Sieger der Landtagswahl, kann sich ausssuchen, ob er mit der CDU weiterregieren oder die Linke in die Regierung holen will.