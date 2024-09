Möbel, Herd oder Motorrad: Vieles lässt sich auf Pump kaufen. Doch ehe Sie einen Kredit aufnehmen, sollten Sie wissen, was Sie sich leisten können. Drei Tipps, um nicht in der Schuldenfalle zu landen.

Nicht in die Röhre schauen: Wer clever vergleicht und realistisch seine Finanzen einschätzt, findet auch bei größeren Anschaffungen die passende Kreditlösung. (zu dpa: «Selbsttest: Wie viel Kredit kann ich mir leisten?»)

Nicht in die Röhre schauen: Wer clever vergleicht und realistisch seine Finanzen einschätzt, findet auch bei größeren Anschaffungen die passende Kreditlösung. (zu dpa: «Selbsttest: Wie viel Kredit kann ich mir leisten?») Foto: Laura Ludwig/DPA

Anzeige

Düsseldorf (dpa/tmn) – Einen Kredit aufzunehmen, um sich etwas Besonderes leisten zu können, ist verlockend. Doch wer am Ende nicht in der Schuldenfalle landen will, schaut lieber vorher, welcher Kredit auch zu stemmen ist.

Zwar sind Darlehensgeber mitverantwortlich, die Kreditwürdigkeit zu prüfen. Aber eine realistische Selbsteinschätzung sei der erste Schritt, heißt es von der Verbraucherzentrale NRW, die diese drei Tipps parat hat:

1. Polster statt Kredit

Beschränken Sie Finanzierungen per Kredit grundsätzlich auf notwendige Anschaffungen. Also etwa für ein Auto, mit dem Sie zur Arbeit fahren müssen, oder für eine Waschmaschine, wenn die alte kaputt ist. Beantworten Sie für sich ehrlich die Frage: Warum habe ich bisher dafür nichts zurückgelegt? Sparen Sie ein Polster für Unvorhergesehenes und Ersatz ein, erledigen sich viele Kredite von selbst.

2. Vorspar-Experiment

Versuchen Sie für drei Monate, jeweils den Ratenbetrag für den geplanten Kredit zur Seite zu legen. So können Sie herausfinden, ob die regelmäßigen Raten für das Abzahlen überhaupt dauerhaft drin wären. Merken Sie, dass es nicht passt, können Sie das Vorspar-Experiment problemlos abbrechen – bei einem Kredit ist das nicht möglich.

3. Kosten-Check

Steht ein Kredit an, sollten Sie die Preise vergleichen. Fragen Sie erst einmal unverbindlich beim Kreditgeber nach den Bedingungen. Lassen Sie sich keinesfalls von kleinen Monatsraten blenden. Vor allem bei einem Ratenkredit, bei dem feste Konditionen für die gesamte Laufzeit vereinbart werden, ist der effektive Jahreszins für den Vergleich entscheidend.

Vorsicht: Freiwillig abgeschlossene Versicherungen wie etwa Ratenschutz- oder Restschuldversicherungen sind häufig teuer, aber nicht in den Effektivzins einberechnet. Überlegen Sie sich, ob Sie eine solche Versicherung wirklich brauchen. Wenn ja, die Angebote auch daraufhin vergleichen. Besteht das Kreditinstitut auf eine Restschuld- oder Ratenschutzversicherung, dann gehören diese Kosten in den effektiven Jahreszins.