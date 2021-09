Tipps vom Experten

Selbst geerntete Pflanzen: Teegenuss für jeden Geschmack

Eine heiße Tasse Tee an kalten Tagen – das ist eine Wohltat. Gerade wenn in diesem Herbst mal der Hals kratzt. Warum gehen Sie nicht in die Küche und pflücken die Teeblätter frisch von der Pflanze?