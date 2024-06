Paris

Olympische Spiele in Paris

Seine noch immer nicht sauber genug für Olympia-Schwimmer

Von dpa

i ARCHIV - Die Wasserqualität der Seine ist noch immer nicht ausreichend, um dort wie vorgesehen Wettkämpfe zu organisieren. Foto: Aurelien Morissard/AP/dpa

Während Olympia in Paris soll es Schwimmwettkämpfe in der Seine geben. Doch wegen schlechten Wetters ist das Wasser nicht sauber genug. Und auch ein weiterer Plan ist in Gefahr.