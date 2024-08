Segeln: Deutsche 49erFX-Crew auf Rang sechs

Hannah Wille und Marla Bergmann gehen im 49er als Fünfte in das Medal Race. Dort läuft schon der Start nicht wie gewünscht.

Marseille (dpa). Die deutsche 49erFX-Crew Marla Bergmann und Hannah Wille hat in der olympischen Regatta eine überraschende Medaille verpasst. Nach dem abschließenden Medal Race vor der Küste von Marseille belegte das Duo aus Kiel Platz sechs. Gold gewannen die favorisierten Niederländerinnen vor Schweden und Frankreich.

Bergmann und Wille waren mit leisen Medaillenhoffnungen als Fünfte in das letzte Rennen gegangen. Doch schon der Start misslang und die beiden fuhren der Konkurrenz als Letzter zunächst hinterher. Am Ende segelte der deutsche 49er als achtes von zehn Booten über die Ziellinie.

Die jüngste Crew in dem mit Olympiasiegerinnen und Weltmeisterinnen gespickten Feld dürfte mit dem Ergebnis zufrieden sein. Fast alle anderen Seglerinnen sind fünf bis zehn Jahre älter als Bergmann (22) und Wille (23). Ursprünglich hatten die Nachwuchssportlerinnen erst die Olympischen Spiele 2028 in Los Angeles ins Visier genommen. Dann aber stießen sie schon im Vorjahr in die Weltspitze vor und sicherten Deutschland erst Ende April einen Startplatz für Paris.