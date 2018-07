Seehofers Brexit-Brief war nicht in Regierung abgestimmt

Berlin

Der umstrittene Brief von Bundesinnenminister Horst Seehofer an Brexit-Unterhändler der EU-Kommission ist nach einem Medienbericht nicht in der Bundesregierung abgestimmt gewesen. Das schreibt die „Süddeutsche Zeitung“. Sie beruft sich auf ein ihr vorliegendes Schreiben des Leiters der politischen Abteilung der deutschen EU-Vertretung in Brüssel, Thomas Eckert, an das Büro des EU-Innenkommissars Dimitris Avramopoulos. Seehofer hatte in dem Brief auf eine „uneingeschränkte Sicherheitszusammenarbeit“ mit Großbritannien auch nach dem Austritt aus der EU gedrungen.