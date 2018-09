Seehofer zu Maaßen-Streit: „Momentan sind wir auf gutem Weg“

Berlin

Bundesinnenminister Horst Seehofer hat sich zuversichtlich gezeigt, dass die Koalition ihren Streit um Verfassungsschutzpräsident Hans-Georg Maaßen beilegen kann. „Momentan sind wir nach meiner Einschätzung auf gutem Weg“, sagte Seehofer der „Süddeutschen Zeitung“. Ob es noch am Abend zu einem erneuten Treffen von Kanzlerin Angela Merkel, Seehofer und SPD-Chefin Andrea Nahles kommt, war am Mittag laut Koalitionskreisen weiter offen. In der „Bild am Sonntag“ stellte Seehofer klar, er werde Maaßen nicht entlassen. Der SPD warf Seehofer eine Kampagne gegen Maaßen vor.