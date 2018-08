Töging am Inn (dpa). Bundesinnenminister und CSU-Chef Horst Seehofer will in Zukunft selbst twittern. Er fange wahrscheinlich Ende August selbst das Twittern an, sagte er in einer Bierzelt-Rede im oberbayerischen Töging am Inn. Er sehe sich gezwungen, weil er manche Wahrheiten sonst nicht unter eine breitere Bevölkerung bekomme. Der Landtagwahlkampf in Bayern werde nun „noch etwas bereichert“. Er schränkte ein, er werde den Dienst zwar nutzen, aber vielleicht „in einem anderen Stil“ als US-Präsident Donald Trump. Dieser macht über Twitter Politik und ist für seine Twitter-Äußerungen berüchtigt.