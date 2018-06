Berlin

Bundesinnenminister Horst Seehofer will an diesem Sonntag endgültig über mögliche Zurückweisungen von Asylbewerbern an der deutschen Grenze entscheiden. Nach dem EU-Gipfel am Donnerstag und Freitag werde er die Ergebnisse des Treffens mit Bundeskanzlerin Angela Merkel erst in aller Ruhe besprechen, sagte Seehofer. Man wolle aber schon am Sonntag Klarheit. Zur Atmosphäre des Spitzentreffens der Koalition gestern Abend sagte er: Dass der Koalitionsausschuss intensiv gewesen sei, könne man nicht bestreiten.