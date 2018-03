Seeberger neuer Trainer bei VfB Stuttgart II

Jürgen Seeberger ist neuer Trainer des Fußball-Drittligisten VfB Stuttgart II. Das gab der Verein bekannt. Der 44-Jährige war im September beim Zweitligisten Alemannia Aachen entlassen worden.

In Stuttgart tritt Seeberger die Nachfolge von Reiner Geyer an, von dem sich der VfB am Vortag nach acht Spielen ohne Sieg und dem Absturz auf Platz 17 getrennt hatte. Der gebürtige Konstanzer Seeberger ist ein guter Bekannter des neuen Stuttgarter Profitrainers Christian Gross. Vor seiner Zeit in Aachen hatte er sieben Jahre den FC Schaffhausen in der Schweiz trainiert.