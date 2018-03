Sechster Platz in Kanada: Nadine Reichert stark

Nadine Reichert von der SG EWR Rheinhessen-Mainz belegte beim Freiwasser-Weltcup im Lac Megantic über die olympische 10-Kilometer-Distanz den sechsten Platz. In der kanadischen Provinz Quebec setzte sich die Amerikanerin Christine Jennings in einem Schlussspurt über die letzten 100 Meter gegen die Brasilianerin Ana Marcela Cunha durch. Dritte wurde Eva Fabian aus den USA

Foto: dpa

Nadine Reichert von der SG EWR Rheinhessen-Mainz belegte beim Freiwasser-Weltcup im Lac Megantic über die olympische 10-Kilometer-Distanz den sechsten Platz. In der kanadischen Provinz Quebec setzte sich die Amerikanerin Christine Jennings in einem Schlussspurt über die letzten 100 Meter gegen die Brasilianerin Ana Marcela Cunha durch. Dritte wurde Eva Fabian aus den USA.

"Ich bin von Anfang an volles Tempo geschwommen und habe fast bis zum Schluss in der Spitzengruppe mitgehalten", berichtete die SG-Schwimmerin. Erst am Ende seien die starken Konkurrentinnen davon gezogen. Im Lac Megantic legten die Starterinnen erstmals keine Runden zurück, sondern überquerten den ganzen See. "Das war sehr cool, nur die Versorgung lief etwas chaotisch", erzählte die Mainzerin. "Mit dem sechsten Platz bin ich total zufrieden", sagte Reichert, die am Ende wegen der Gesamtwertung um jeden Platz gekämpft hat. Durch diese Platzierung hat die Lehramtsstudentin zehn Punkte mehr als zuvor auf dem Konto und steht nun alleine auf dem zweiten Platz in der Gesamtwertung. Zwei Weltcuprennen stehen bis zur Entscheidung noch an. Die Punkte der letzten Etappe werden doppelt gewertet. Angela Maurer, die derzeit auf dem dritten Platz liegt und die vergangenen zwei Etappen wegen Olympia nicht bestritten hat, wird im nächsten Rennen wieder dabei sein. "Angela wird sehr stark sein, aber ich gebe mich in der Gesamtwertung noch nicht geschlagen." wid