Sea-Watch: Italien lässt Migranten an Land

Rom (dpa) – Die 47 Migranten auf dem privaten deutschen Rettungsschiff „Sea-Watch 3“ sind in Italien gegen den Willen von Innenminister Matteo Salvini an Land gelassen worden. „Die Häfen sind offen! Die Italienischen Behörden haben die Anlandung unserer verbliebenen Gäste erlaubt“, schrieb Sea-Watch am Abend auf Twitter. Die Zeitung „La Repubblica“ zeigte Videobilder, wie Migranten von einem Boot der Polizei aus am Abend im Hafen von Lampedusa an Land gingen. Sie waren zuvor von der „Sea-Watch 3“ auf das Polizeiboot übernommen worden. Das Rettungsschiff selbst wurde beschlagnahmt.