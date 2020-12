„Sea Cloud Spirit“ soll im April auf Reisen gehen

Hamburg (dpa/tmn). Das Segel-Kreuzfahrtschiff „Sea Cloud Spirit“ soll nach einiger Verspätung im kommenden Frühjahr auf Jungfernfahrt gehen. Der neue Großsegler werde am 22. April 2021 erstmals von Palma de Mallorca aus mit Passagieren in See stechen, teilte die Hamburger Reederei Sea Cloud Cruises mit. Der 138 Meter lange Dreimaster soll zuvor in Palma getauft und anschließend in Dienst gestellt werden.

Ursprünglich sollte das neue Schiff bereits Ende August 2020 ausgeliefert werden. Doch die Arbeiten in der Werft im spanischen Vigo hatten sich wegen der Corona-Einschränkungen verzögert, der Auslieferungstermin war auf unbestimmte Zeit verschoben worden.

Die „Sea Cloud Spirit“ für maximal 136 Passagiere ist das dritte Schiff der Reederei neben der „Sea Cloud“ und „Sea Cloud II“. Die Fläche der insgesamt 28 Segel beträgt 4100 Quadratmeter. Viele der Kabinen an Bord haben Balkone.

