Olympia, Paris 2024, 800 m Freistil, Männer, Vorläufe, Florian Wellbrock aus Deutschland in Aktion. (zu dpa: «Schwimmer Wellbrock scheidet erneut im Olympia-Vorlauf aus») Foto: Michael Kappeler/DPA

Paris (dpa). Freistilschwimmer Florian Wellbrock ist auch über 1500 Meter im Vorlauf ausgeschieden. Der 26-Jährige schwamm in 15:01,88 Minuten nur auf Platz 14 in den Vorläufen. Die besten acht Schwimmer qualifizierten sich für den Endlauf. Wellbrock hatte bereits über 800 Meter in der La Défense Arena das Finale verpasst. Der zweite deutsche Starter Sven Schwarz schied ebenfalls aus.

Wellbrock hatte bei den Olympischen Spielen von Tokio 2021 noch die Bronzemedaille auf der längsten Beckendistanz gewonnen. Die Spiele von Paris sind für ihn noch nicht vorbei. In der kommenden Woche will Wellbrock im Freiwasser um die Medaillen kämpfen. Über zehn Kilometer ist er Olympiasieger.