Schwimmer di Carli fällt nach Operation aus

Schwimmer Marco Di Carli fehlt nach einer Operation beim Kurzbahn-Weltcup in Berlin. Dem 26 Jahre alten Frankfurter wurde nach eigenen Angaben in der vergangenen Woche ein Abszess entfernt.

Marco di Carli verpasst den Kurzbahn-Weltcup in Berlin.

Foto: Hannibal. – DPA

«An Wassertraining ist die nächsten zwei Wochen noch nicht zu denken. Die Ärzte haben mir aber erlaubt, ab dem 20. Oktober wieder leichtes Krafttraining aufzunehmen. So komme ich zumindest nicht gänzlich außer Form», schrieb der Olympia-Achte von 2004 auf seiner Facebook-Seite. Inwieweit die Pause Auswirkungen auf seine Teilnahme an den deutschen Kurzbahn-Meisterschaften Ende November in Wuppertal und der EM in Stettin (Polen) vom 8. bis 11. Dezember haben werde, bleibe abzuwarten. Die Olympia-Vorbereitung sei aber nicht gefährdet.

Di Carli hatte im Juni nach längerer Pause mit einer Weltjahresbestzeit über 100 Meter Freistil aufhorchen lassen. Diese Leistung konnte der angehende Polizeikommissar bei der WM im Juli aber nicht bestätigen. In Shanghai scheiterte er im Vorlauf.