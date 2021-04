Schwerpunktmäßige Tuning-Kontrollen der Polizei Bitburg

Dabei konnten zahlreiche Verstöße wegen technischer Veränderungen an den Kraftfahrzeugen festgestellt werden. In sechs Fällen war die Betriebserlaubnis der Fahrzeuge erloschen und die Sicherheit des öffentlichen Straßenverkehrs durch die Inbetriebnahme wesentlich beeinträchtigt. Den jeweiligen Fahrern wurde die Weiterfahrt untersagt und entsprechende Bußgeldverfahren eingeleitet.

Bei einer Verkehrskontrolle stellten die Beamten ein unerlaubt manipuliertes Fahrwerk fest. Das Fahrzeug wurde als absolut verkehrsunsicher eingestuft und noch vor Ort stillgelegt. Auch dieser Fahrer muss mit einem empfindlichen Bußgeld rechnen.

Alle Fahrzeugführer müssen ihre „Boliden“ nun zurückbauen und anschließend bei einer technischen Prüfstelle vorführen, um wieder am öffentlichen Straßenverkehr teilnehmen zu dürfen.

In diesem Zusammenhang weist die Polizeiinspektion Bitburg nochmals darauf hin, dass weiterhin konsequent gegen illegales Tuning vorgegangen wird. Neben dem Wegfall des Versicherungsschutzes stellen illegale Umbauten zum Teil erhebliche Gefahren für andere Verkehrsteilnehmer dar.



