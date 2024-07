Schwerlast-Stromer – Decathlon Btwin F900E Family

Anzeige

SP-X/Plochingen. Mit dem Btwin Long John F900E Family hat Decathlon ein E-Lastenrad im Angebot, das viel Fahrrad für vergleichsweise wenig Geld bietet. Wichtigstes Element beim üppig dimensionierten Frontloader für rund 5.000 Euro ist die große Transportbox, in der sich neben einer Zweierbank noch eine klappbare Einzelbank befindet. Die Sitze sind mit Fünfpunktgurten ausgestattet, eine Seitentür erleichtert den Einstieg für die maximal drei Passagiere im Kleinkindalter. Das seitlich an der Box aufgewickelte Regenverdeck lässt sich bei Bedarf in wenigen Sekunden schützend über die Insassen montieren. Ein Windschutz ist fest installiert. Darüber hinaus bietet die aus Holz gefertigte Box ein abschließbares Handschuhfach und zwei offene Staufächer sowie ein elastisches Netz, in das zum Beispiel Fahrradhelme passen.

Btwin Long John F900E Family von Decathlon bietet drei Kindersitzplätze in seiner Transportbox Foto: Decathlon

Die technische Ausstattung umfasst ein Doppelzuglenksystem, das ein präzises Lenkverhalten verspricht. Hinzu kommen Doppelständer, Speichenschloss, 4-Kolben-Scheibenbremsen, Lichtanlage mit Bremslichtfunktion, Federgabel vorne sowie eine Konnektivitätslösung, die unter anderem die Ortung des F900E erlaubt. Antrieb ist der S-Mag-Mittelmotor von Brose, der mit 90 Newtonmeter unterstützt. Dank Nexus-Nabenschaltung stehen 5 Gänge zur Verfügung. Strom liefert ein 630-Wh-Akku, der eine Reichweite von 40 bis 80 Kilometer erlaubt. Mit 66 Kilogramm ist das neue Long-John-Modell von Decathlon ziemlich schwer. Das zulässige Gesamtgewicht beträgt 250 Kilogramm.

Mit 66 Kilogramm gehört das Btwin Long John F900E Family zu den Schwergewichten der Cargobike-Szene Foto: Decathlon

Mario Hommen/SP-X