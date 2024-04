Schwerin

Bundesliga

Schwerins Volleyballerinnen mit Auftaktsieg gegen Stuttgart

Von dpa

i Die Schwerinerinnen haben in der Finalserie gegen Stuttgart die Führung übernommen. Foto: Jens Büttner/dpa

Start in die Finalserie um die deutsche Volleyball-Meisterschaft zwischen Schwerin und Stuttgart: Wie schon in den drei Liga-Duellen in dieser Saison geht auch diese Partie über fünf Sätze.