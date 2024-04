Schwerinerinnen mit erneutem Krimi-Sieg gegen Stuttgart

ARCHIV - Führen nun in der Best-of-Five-Serie mit 2:1: Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin.

ARCHIV - Führen nun in der Best-of-Five-Serie mit 2:1: Die Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin. Foto: Jens Büttner/dpa

Schwerin (dpa). Den Volleyballerinnen vom SSC Palmberg Schwerin fehlt nur noch ein Sieg zum Gewinn der deutschen Meisterschaft. Die Mannschaft von Cheftrainer Felix Koslowski setzte sich im dritten Spiel der Serie «Best of Five» nach einem 0:2-Satzrückstand noch mit 3:2 (20:25, 12:25, 25:21, 25:23, 15:8) gegen den Allianz MTV Stuttgart durch und geht nun mit einer 2:1-Führung in das vierte Duell am Mittwoch beim Titelverteidiger.

Schwerin war gut in den ersten Durchgang gestartet, geriet dann aber mit 12:16 ins Hintertreffen. Stuttgart hielt den Druck danach weiter hoch und kam zu einem klaren Satzerfolg. Gegen die Auswahl von MTV-Coach Konstantin Bitter fand der SSC auch im zweiten Abschnitt keinen Rhythmus, lag schnell mit 3:12 zurück und gab den Satz schließlich deutlich ab.

Erst im dritten Abschnitt fanden die Mecklenburgerinnen zu ihrem Spiel und verkürzten dank des Satzerfolges auf 1:2. Auch den umkämpfen vierten Satz entschied das Koslowski-Team für sich, legte danach im Tiebreak einen 6:1-Start hin und machte mit dem ersten von sechs möglichen Matchbällen den kaum noch für möglich gehaltenen Sieg klar.