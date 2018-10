Schweres Jahr für Rübenbauer – Zuckerpreise trotzdem stabil

Braunschweig

Bundesweit hat die Ernte der Zuckerrüben begonnen – und damit ein weiteres schwieriges Jahr für Agrarbetriebe. Genaue Angaben zur diesjährigen Ernte werden zwar erst für Ende Dezember erwartet. Aber aus Expertensicht sprechen viele Faktoren dafür, dass die Preise auch mittelfristig nicht steigen dürften. Verantwortlich dafür sei in erster Linie der Wegfall der Produktionsquoten innerhalb der EU im Oktober 2017, so das Thünen-Institut für Marktanalyse in Braunschweig. Stand Juli 2018 lag der Zuckerpreis bei 346 Euro pro Tonne; 2017 betrug er noch 501 Euro.