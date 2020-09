Am Dienstag, den 22.09.2020 kam es gegen 16:00 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall auf der B51 in Höhe der Auffahrt A60.

Der Unfallverursacher war mit seinem VW Polo aus Fahrtrichtung Prüm kommend auf der B51 unterwegs. Ein mit zwei Personen besetzter BMW befuhr die B51 in entgegengesetzte Richtung. In Höhe der Auffahrt A60 geriet der Fahrer des VW Polo aus bislang ungeklärten Umständen auf die Gegenfahrbahn, sodass es zu einem seitlichen Frontalzusammenstoß kam. Bei dem Unfall wurde eine Person schwer und zwei weitere Personen leicht verletzt. Die B51 ist voraussichtlich noch bis 18:00 Uhr in beide Richtungen voll gesperrt. Eine örtliche Umleitung ist eingerichtet. Im Einsatz sind die Feuerwehren Bitburg, Nattenheim und Fließem sowie die Straßenmeisterei Bitburg. Des Weiteren waren insgesamt drei Rettungswagen, ein Notarzt und die ADAC Luftrettung involviert.



Der Sachverhalt ist von allgemeinem Interesse für die Medien. Wir bitten jedoch um Verständnis, dass Einzelanfragen nicht beantwortet werden können. Zu einem späteren Zeitpunkt werden weitere Informationen zur Verfügung gestellt. Insofern bitten wir derzeit, von Anfragen abzusehen.



Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bitburg



Telefon: 06561-96850

www.polizei.rlp.de/pi.bitburg

Ansprechpartnerin: PK'in Kretz

pibitburg@polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.





Original-Content von: Polizeidirektion Wittlich, übermittelt durch news aktuell