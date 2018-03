Schwerer Verkehrsunfall auf A5 mit mehreren Toten

Aus unserem Archiv

St

Leon-Rot (dpa). Mehrere Menschen sind bei einem schweren Verkehrsunfall in Baden-Württemberg auf der Autobahn 5 ums Leben gekommen. Nach Angaben der Polizei musste der Fahrer eines Sattelzuges auf dem rechten von drei Fahrstreifen zwischen der Anschlussstelle Kronau und dem Autobahnkreuz Walldorf anhalten. Zwei Autos dahinter hielten ebenfalls an. Der Fahrer eines nachfolgenden Sattelzuges konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und schob beide Wagen unter den stehenden Sattelzug. In den Autos starben mehrere Menschen. Wie viele genau, konnte die Polizei zunächst nicht sagen.