In der Nacht vom 19.11.20 auf den 20.11.20 verschafften sich bislang unbekannte Täter gewaltsam Zugang zu einem Bekleidungsgeschäft in Zell, Ortsteil Barl.

Hierbei hebelten diese zunächst die Eingangstür des Geschäftes auf und öffneten dann einen Geschäftstresor. Dabei konnten diese einen Geldbetrag in vierstelliger Höhe erbeuten.



Zeugenhinweise werden an die Kriminalinspektion Wittlich, Tel.: 06571-9500-0, Mail: kiwittlich@polizei.rlp.de, erbeten.



