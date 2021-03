Schweizer Häberli wird neuer Nationaltrainer Estlands

Der Schweizer Thomas Häberli wird neuer Fußball-Nationaltrainer in Estland. Der 46-Jährige soll den Baltenstaat in der anstehenden Qualifikation für die WM 2022 in Katar betreuen.

Häberli erhält einen bis Ende 2022 datierten Vertrag, wie der estnische Fußballverband in Tallinn mitteilte. Estland, das in der FIFA-Weltrangliste gegenwärtig an 109. Position geführt wird, trifft in der WM-Qualifikation in der Gruppe E auf Belgien, Tschechien, Wales und Belarus.

„Es ist eine Ehre, für die estnische Nationalmannschaft zu arbeiten“, sagte Häberli bei seiner Vorstellung auf einer Pressekonferenz in Tallinn. Der frühere langjährige Profi des Schweizer Spitzenclubs Young Boys Bern trainierte bis zu seiner Entlassung im Dezember 2019 den FC Luzern. In Estland löst er nun den bisherigen Cheftrainer Karel Voolaid ab, dessen Vertrag zum Jahresende auslief und nicht verlängert wurde.

