Bern

Invasive Pflanzen

Schweiz verbietet Verkauf von Kirschlorbeer

Von dpa

i Ein Kirschlorbeer blüht auf dem Potsdamer Platz in Berlin vor der Kulisse der Hochhäuser. Die Pflanze war während des Starts der Roadshow "Grün in die Stadt" des Bundesverbandes Garten-, Landschafts- und Sportplatzbau e.V. aufgebaut. (zu dpa: «Schweiz verbietet Verkauf von Kirschlorbeer») Foto: picture alliance/DPA

In Deutschland ist Kirschlorbeer als blickdichte Hecke sehr beliebt, in der Schweiz gibt es nun ein Verbot. So soll der invasiven und giftigen Art ab dem 1. September Einhalt geboten werden.