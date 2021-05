Schweiz gewinnt Testspiel gegen die USA

Der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Zuber erzielte in der 63. Minute das Siegtor. Der frühere Wolfsburger Ricardo Rodriguez (10.) glich in der Anfangsphase die schnelle Führung der Amerikaner durch Sebastian Lletget (5.) aus. Kurz vor der Pause schoss Rodriguez allerdings einen Handelfmeter neben das Tor (42.). Der Dortmunder Giovanni Reyna traf für das US-Team nur den Pfosten (52.).

In der EM-Vorrunde treffen die Schweizer jeweils in Baku am 12. Juni auf Wales und am 20. Juni auf die Türkei. Dazwischen liegt am 16. Juni das Spiel gegen Italien in Rom. Weiterer Gegner in der Vorbereitung ist am Donnerstag ebenfalls in St. Gallen die Auswahl aus Liechtenstein.

