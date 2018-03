Aus unserem Archiv

London

Schon wieder ein grausiger Tierversuch mit Schweinen: In Großbritannien sind lebende Schweine in die Luft gesprengt worden. Damit sollte nach Angaben britischer Medien der Effekt von Terrorattacken auf Menschen untersucht werden. Die Schweine wurden vor der Explosion betäubt. Keines der Tiere überlebte. Tierschützer sind entsetzt. In Österreich hatten Forscher kürzlich erst bei einem Lawinenexperiment Schweine lebendig im Schnee vergraben.